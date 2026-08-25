Karadeniz'in 'siyah altını' 4 bin kişiye şifa oldu! Dünyada nadir görülüyor

Karadeniz'in dalgaları ile akarsuların yüzyıllardır süregelen doğanın eseri, Ünye sahillerini yerli ve yabancı turistlerin uğrak şifa kaynağı haline getirdi. Seller, dereler ve ırmaklar aracılığıyla dağlardaki madenlerden denize ulaşan 20 farklı mineral, Karadeniz dalgalarının kıyıyı aşındırmasıyla 80 mikron inceliğinde eşsiz bir kuma dönüşüyor.

Ünye sahillerinin "siyah altını" olarak nitelendirilen bu manyetik kum, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı stres, romatizma ve siyatik gibi hastalıklarına şifa oldu.

"FREKANSIYLA İNSAN VÜCUDUNA İYİ GELİYOR"

Yaptığı uzun soluklu araştırmalarla manyetik kumun yapısındaki 20 mineralin rezonansa girerek çok yüksek bir enerji ürettiğini belirten 70 yaşındaki Ünyeli emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, "Dünyada çok sınırlı ülkelerde bulunan bu özel kum, içerdiği 20 farklı mineral sayesinde oldukça yüksek bir frekans değerine ulaşıyor. Minerallerin rezonansa girmesiyle ortaya çıkan bu enerji, yaklaşık 70 bin ile 80 bin frekans aralığındadır. İnsan frekans değeri ise ortalama 68 bin 500 civarındadır. Biz bu eşsiz değerden yararlanmak istiyoruz. Örneğin Japonya'da insanlar, alternatif tıp kapsamında kum banyoları ve kum terapileri yapıyorlar. Yaptığım 7 yıllık araştırmalar sonucunda; bu kumun romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıkların yanı sıra, insan vücudundaki mental ve fiziksel şikâyetlere de çok iyi geldiğini gördüm" dedi.

"4 BİNE YAKIN KİŞİ, STRES, ROMATİZMA, SİYATİK VE İYİLEŞMEYEN AMELİYAT YARALARINDAN ŞİFA BULDU"

Ünye sahillerinin doğanın sunduğu eşsiz bir şifa merkezi olduğuna dikkat çekerek 4 bine yakın stres başta olmak üzere romatizma ve siyatik şikâyetlerinin geçtiğini ve iyileşmeyen ameliyat yaralarının iyileştiğini ifade eden Yiğit, Ünye'nin sadece kumuyla değil, yeterince bilinmeyen manyetik çamuruyla da iddialı olduğunu vurguladı.

Yiğit, "Burayı ziyaret eden herkesin, Ünye manyetik kumunun üzerinde yarım saat kadar yürümesini amaçlıyoruz. Ayrıca kumdan takı tasarlayan ve üreten Türkiye'deki tek yer Ünye'dir. Bununla birlikte, henüz yeterince tanıtamadığımız bir de manyetik çamurumuz var. Kısacası Ünye sahilleri, baştan başa manyetik kumuyla şifa dağıtan bir ilçemizdir. Şu ana kadar manyetik kum takılarını kullanarak şifa bulduğunu belirten 4 bine yakın kişi; tüm streslerinden arındıklarını, romatizma ve siyatik şikâyetlerinin geçtiğini ve iyileşmeyen ameliyat yaralarının iyileştiğini ifade ediyor" diye konuştu.

"HER YAZ BURANI DENİZİNDEN VE KUMUNDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çaybaşı ilçesinin Köklük Mahallesi'nde yaşayan ve ailesiyle her yıl Ünye'ye gelen 45 yaşındaki Ertuğrul Çiloğlu ise "Her yıl temmuz ve ağustos aylarında buraya gelir, çocuklarımızla birlikte Ünye'nin denizinden ve manyetik kumundan yararlanırız. Bütün şifa kaynakları bunda saklıdır. İnsanı dinlendiriyor ve huzur veriyor. Karadeniz sahilindeki pek çok yeri gezdim, ancak en şirin ilçenin Ünye diyebilirim.

Havaların ısınmaya başladığı temmuz ortasından ağustos ayına kadar, imkân buldukça buranın denizinden ve kumundan faydalanmaya çalışıyoruz. Dışarıdan soranlara bu kumun ağrıları dindirdiğini, stresi tamamen yok ettiğini söylüyorum; çevremdeki arkadaşlarım da bu güzelliklerden faydalanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır