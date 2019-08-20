Karadeniz'in yeni gözdesi: Badara Yaylası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteğindeki minik gölü, doğal güzelliği ve eski tip evleriyle ünlü Badara Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yaylaya gelen ziyaretçiler doğa yürüyüşü yaparak, temiz havanın ve bol oksijenin keyfini sürüyor. Yaylacılar ise doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylayı gözü gibi korumaya çalışıyor. Minik gölü ve vadilerine çöken sis, yemyeşil bitki örtüsü ve muhteşem manzarasıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Badara Yaylası'nı ziyaret etmek isteyen turistler, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en ihtişamlı kalesi olarak belirlenen Zilkale'yi görüp, buradan yaklaşık yarım saatlik yolcuğun ardından Badara Yaylası'na ulaşıyor. Yaylanın ortasında yer alan gölün etrafında sıkça fotoğraf çektiren ziyaretçiler, salıncakta sallanarak da keyifli anlar yaşıyor.

Badara Yaylası'nda işletmecilik yapan Fatma Keskin, "Burada film çekilmişti, tanıtım oldu ve birçok kişi geldi. Ardından bir salıncak ve işletme yaptık. Bu yıl çok sayıda kişi buraya geldi. Çay kahve veriyorduk. Şimdi yemek yiyebiliyor, piknik yapılabiliyor. Süt, peynir ve yağ ihtiyaçlarını karşılıyorlar" diyerek herkesi yaylaya davet etti.