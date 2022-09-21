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Karadeniz kadınının tarladan sofraya "mısır unu" mesaisi

21.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır üretimi yapan çiftçi kadınlar, 6 aylık süreçte belli aşamalardan geçirdikleri ürünü bugünlerde hasat ederek asırlık su değirmenlerinde un haline getiriyor - Esengül Civelek: - "Gerçekten mısırımızın tadı da ekmeğinin tadı da başka hiçbir yerde yok"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadenizli kadınlar, yemeklerinin vazgeçilmezi olan mısır ununun tarladan sofraya uzanan yolculuğunun sonuna geldi.

Yaz-kış ellerinden kazmaları, bellerinden orakları, sırtlarından da yünden örülen ve yük taşımada kullanılan arkalıkları (dırmaç) eksik olmayan kadınlar, bugünlerde mısır hasadına yönelik işlerine yoğunlaştı.

Üretime nisan ayında tarla belleme ve ekim süreciyle başlayan kadınlar, belli aralıklarla yaptıkları seyrekleme ve ayıklama işleminin ardından eylül itibarıyla hasat için tarlalara girdi.

Yağmur ve sisli havaya aldırış etmeden günün ilk ışıklarıyla kollarını sıvayan kadınlar, işe mısır saplarını biçerek başlıyor. Ardından da biçtikleri saplardan halk arasında "horom" diye tabir edilen yığınlar oluşturan kadınlar, süreçte yoğun çaba sarf ediyor.

En az bir hafta tarlada kurumaya bırakılan yığınlar, daha sonra kesilerek, mısırlar saplarından ayrılıyor ve evlere taşınıyor.

Evlerde de kadınların imece usulü soydukları mısırlar, kuruma işlemi için bir süre serenderlere yerleştiriliyor.

Bazen zeminde bazen de serenderlerin tavanına iple asılarak kurutulan mısırlar, sonrasında dövülerek tanelerine ayrılıyor.

Kadınların yaklaşık 6 aylık emeklerinin ürünü mısır taneleri, son olarak yemeklerde, çorbalarda ve ekmeklerde kullanılmak üzere asırlık su değirmenlerinde öğütülüyor ve un haline getiriliyor.

- "Hiçbir yerde burada yaptıklarımızın lezzeti yok"

Karadeniz yemeklerinin vazgeçilmezi olan mısır ununun tarladan sofraya yolculuğunun sonuna gelen kadınlardan Esengül Civelek, tarlada yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çok yorulduklarını belirten Civelek, "Yoruluyoruz ama her ne yapıyorsak mısır olsun, patates olsun, hiçbir yerde burada yaptıklarımızın lezzeti yok. Gerçekten mısırımızın tadı da ekmeğinin tadı da başka hiçbir yerde yok. Mısırımız meşhurdur." diye konuştu.

- "Tarladan buraya gelene kadar bu işler çok zor"

Ayşe Baş da kurutmak için mısırların büyüklerini seçip serendere astığını kaydederek, "Dövdüklerimi çuvala koyuyorum. Sonra ovalayıp mısır unu yapacağım." ifadesini kullandı.

Mısır ununun her yerde kullanıldığına dikkati çeken Baş, "Mısır unundan özellikle ekmek, lahana yemeği ve kuymak yapıyoruz. Severek tüketiyoruz ama tarladan buraya gelene kadar bu işler çok zor." dedi.

- "Mısır, un haline gelene kadar birçok işlemden geçiyor"

Hayriye Civelek de mısırın un haline gelene kadar birçok işlemden geçtiğini ifade etti.

Zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Civelek, "Biz zorluğa alıştık, Karadeniz kadını olunca hiçbir şeyden yılmıyoruz. Kimseye de muhtaç olmuyoruz. Kendi gücümüzle çalışıp üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Şenay Civelek ise yılın 6 ayı mısır tarımı ile uğraştıklarını belirterek, mısırın da mısır ununun da talep gördüğünü kaydetti.

İfaget Civelek, yorucu mısır unu mesaisini anlatarak, mısır ununun her yerde sevilerek kullanıldığını söyledi.

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