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Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin son yolculuğuna uğurlandı

07.07.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (AA) - Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ardeşen Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası Mustafa, abisi Engin, çocukları Mustafa ve Gökhan Alptekin'in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Resul Dindar, Recebim, Hülya Polat ve çok sayıda seveni katıldı.

İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alptekin'in cenazesi, Ortaalan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Alptekin, beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde dün yaşamını yitirmişti.

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