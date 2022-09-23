Karadeniz Off-road Kupası'nın ikinci ayağı Ordu'da koşulacak

Karadeniz Off-road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Ordu'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Fatsa Off-road Spor Kulübü tarafından Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Ordu Valiliği, Ordu Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 48 sporcu ve 24 araç mücadele edecek.

Kupa, 24 Eylül Cumartesi günü kamp alanı etkinlikleri ile başlayacak, 25 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'da ana yarış koşulacak.

