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Karadeniz Türk somonunun üretim üssü oldu

AA AA
26.04.2024 11:10
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "8-10 sene önce geliştirdiğimiz Türk somonu projesiyle artık Karadeniz'in bereketli suları, Sinop başta olmak üzere Türk somonunun üssü oldu. Karadeniz'de 2023 itibarıyla 66 bin ton civarında Türk somonu yetiştirildi." dedi.

Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinde çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin somon üretiminde diğer ülkelerden biraz geri kaldığı dönemler olduğuna işaret eden Atalay, Bakanlığın uyguladığı doğru politikalarla Karadeniz'de somon üretiminin artırıldığını anlattı.

Artık somon üretiminde de dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili önemli bir su ürünleri, balıkçılık ülkesi. Avcılıkta ve üreticilikte çok başarılı işler yapıyor hem avcılarımız hem üreticilerimiz. Levrekte, çuprada dünyada birinciyiz. Alabalıkta dünyada ikinciyiz ama somon alanında biraz eksikliğimiz vardı. İthal oluyordu. Bakanlık politikaları olarak 8-10 sene önce geliştirdiğimiz Türk somonu projesiyle artık Karadeniz'in bereketli suları, Sinop başta olmak üzere Türk somonunun üssü oldu. Karadeniz'de 2023 itibarıyla 66 bin ton civarında Türk somonu yetiştirildi. Bunun büyük kısmı ihracata gitti, iç piyasada da sevilerek tüketiliyor. Kalite bakımından dışarıdan gelen, ithal edilen balıklardan daha üstün veya eşit olmasına rağmen yarı fiyatına satılıyor."

"OPTİMUM FİYATLA DÜNYADAKİ DENGELERİ DE GÖZETMELİYİZ"

Bakanlığın diğer ürünlerde olduğu gibi Türk somonunda da arz talep dengesini gözeterek planlama yaptığına dikkati çeken Atalay, "Bakanlığımızın önemli projelerinden biri de üretim planlaması. Bitkisel üretimde, kırmızı ette olduğu gibi balıkçılıkta da üretim planlaması kapsamında çok fazla üretmeden optimum fiyatla dünyadaki dengeleri de gözetmeliyiz. Dolasıyla 2024 yılında çok fazla üretimi artırma planlaması gütmüyoruz. Var olan üretimi yaymayı, optimum fiyatla halkımıza yedirmeyi ve ihracat yapmayı planlıyoruz. Çünkü balık üretimi yaparken hem dış dengeleri hem iç tüketimi planlamak zorundayız." diye konuştu.

Atalay, Karadeniz'in tamamının balık yetiştiriciliği için uygun olduğunu ancak Sinop'un coğrafi yapısı bakımından diğer yerlerden farkının bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sinop, ülkemizin en uç noktası, en güzel bölgelerimizden biri. Denizi de ona göre güzel ve son derece verimli. Karadeniz'in her tarafı verimli ama coğrafya olarak dalgalardan korunma, akıntı yapısına bakıldığı zaman, Bakanlığımız bir çalışma yaptı. İki yıllık çalışma sonucunda Karadeniz'de en iyi balık yetiştirilebilecek yerlerden birinin burası olduğunu tespit ettik. Burada Türk somonu bölgeleri oluşturduk. Son derece çevreci, kıyıdan 4-5 kilometre açıkta, üstün teknoloji kullanarak Sinop'u merkez alarak balık üretim tesislerini kurdurduk. Bugüne kadar çevreyle ilgili hiçbir problem olmadan dünyaya satabildiğimiz son derece değerli Türk somonu yetiştirme fırsatı bulduk."

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