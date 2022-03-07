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KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması

07.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Müdür Ünal Erarslan: - "Her şeye rağmen ülke genelinde 'tamamen yağsız kalındığı' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ülke genelinde "tamamen yağsız kalındığı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, ayçiçeği yağında son günlerde piyasada fiyat dalgalanmaları oluştuğuna dikkati çekti.

Yağlı tohum ithalatı nedeniyle fiyat dalgalanmalarının yaşadığını ifade eden Erarslan, şöyle devam etti:

"Bu durum, genelde ihtiyacımızın tamamını yerli üretimden karşılayamayıp yarısına yakınını ithal yoluyla temin etmemize bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim ithalatçısı olduğumuz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halinden kaynaklı ithalat zorluğuna bağlı fiyat artışının da etkisiyle, piyasanın talebini karşılamakta zaman zaman yetersiz kalınmaktadır. Her şeye rağmen ülke genelinde 'tamamen yağsız kalındığı' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Gelişen piyasa şartları çerçevesinde fiyatlar revize edilmektedir."

Erarslan, fırsatçılığa meydan vermemek için tüketicilerin de dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimizin ihtiyaç fazlası aşırı taleple spekülasyona sebep olmaması gerekmektedir. Birliğimizce yeni mübayaa (Satın alma) dönemi olan ağustos ayına kadar üretimimiz olan yağlardan piyasaya her ay belli miktarda yağ arz edilecek olup, buna göre planlama yapılmıştır. KARADENİZBİRLİK olarak her platformda dile getirdiğimiz çok önemli bir tespiti, burada yeniden kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Ülkemizde üretimi halen yeterli olmayan ve en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil eden yağlı tohumların yetiştirilmesi çok önemlidir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmalıdır. Bunun için de ayçiçeği ürününün desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir."

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