YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Karadeniz’de balık hastalıkları ile mücadele devam ediyor

Karadeniz’de balık hastalıkları ile mücadele devam ediyor

İHA İHA
15.02.2024 12:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Karadeniz Bölgesi’nde balık hastalıklarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz’de balık hastalıkları ile mücadele devam ediyor

Su ürünleri yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri olan balık hastalıkları ile mücadele etme noktasında adım atan bilim insanları aynı zamanda yörede alabalık yetiştiriciliği gerçekleştirenlere tedavi konusunda destek verirken, Gürcistan’da da danışmanlık hizmeti veriyorlar.

Balık hastalıkları nedeniyle ciddi ekonomik kayıpların yaşandığını ifade eden RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Kayış, “Bu kayıpların önlenmesi için balık hastalıklarının önlenmesi gerekiyor. Daha sonrası için ise doğru teşhis ve tedavi çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı olarak, 20 yılı aşkın bir zamandır bölgemize balık hastalıkları alanında ciddi katkı sunmaktayız. Özellikle alabalık yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bakteriyel ve paraziter hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda işletmelere destek oluyoruz. Sadece bölgemize değil komşu ülke olan Gürcistan’a da bu konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hastalıklarla mücadele ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Kayış, “Fakültemizde konu ile ilgili 2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi donanımlı laboratuvar desteği ile bu hizmeti sunmaktadır. Asli görevimiz olan akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri ile yeni araştırmacıların yetişmesine ve sorunların çözümüne katkı sunmaktayız. Balık patojenlerinin tanımlamaları, bu patojenlerin antimikrobiyal direnç durumları, balıklarda korunma amaçlı aşı uygulamalarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği gibi konularda bilgilendirme hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda yol yapım çalışmaları Kirazlı yolu ile sürüyorKuşadası’nda yol yapım çalışmaları Kirazlı yolu ile sürüyor
İnanılmaz olay...Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştüİnanılmaz olay...Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştü
Kocası aday olamayınca hanımı aday olduKocası aday olamayınca hanımı aday oldu
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:37
İkindi
15:30
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Rize Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Haşimoğlu eczanesi
Merkez
Halk eczanesi
Findikli
Derman eczanesi
Pazar
Işik eczanesi
Ardesen
Sevilay eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Cayeli
Şifa eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.