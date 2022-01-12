YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

12.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, geçen yıl Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta doğal afet ve kuraklık nedeniyle ürünleri zara gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, devlet destekli tarım sigortasının (TARSİM) 2022 yılı üretim sezonunun başladığını belirterek, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin yüksek risk altında bulunan tarımsal ürünlerinin doğal afetlere karşı güvence altına alındığını vurgulayan Apaydın, "Ürünlerde oluşan hasarlar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından karşılanmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kooperatiflerde görevli ve konusunda tecrübeli teknik personelle TARSİM poliçe kabulünden hasar ödemesine kadar her aşamada üreticilerimize destek verilmektedir." ifadesini kullandı.

Sigorta yaptıran üreticilerin yüzde 70’e varan oranda poliçe prim desteğinden yararlandığını vurgulayan Apaydın, bölge birliğine bağlı kooperatiflerce 2021 yılında TARSİM sigortası yapılması sebebiyle 336 milyon lira indirimli kredi verildiğine işaret etti.

Apaydın, geçen yıl Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta dolu, don, sel, su baskını ve fırtına yaşandığına işaret ederek, doğal afetlerde ürünleri zarar gören üreticilere 45 milyon lira, kuraklıktan zarar gören üreticilere ise 5 milyon lira ödendiğini kaydetti.

Bereketli kredi uygulaması hakkında da bilgi veren Apaydın, "2020 yılında 10 bin lira ve üzerinde kredi kullanmış, 2020-2021 yıllarında borcunu vadesinde ödeyen ortaklar, kooperatiflerimizden 15 bin liraya kadar gübre, yem, zirai ilaç, sertifikalı tohumluk ve nakit olmak üzere faizsiz kredi kullanabilecektir. Bereketli kredi adıyla ilk olarak 2020 yılında uygulamaya aldığımız üründe TARSİM poliçesi şartı bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:48
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
19:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Perşembe

Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilek Eczanesi
Ilkadimcanik
Bulvar Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakent Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.