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Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

20.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bartın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve pazar günü İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda Sahil Güvenlik dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından da karadan dürbünlerle arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamazken, Deniz Kuvvetlerine ait bir uçak da havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Pazar günü öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmış, aynı gün 1, pazartesi günü de 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

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