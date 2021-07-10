Karadeniz'de yüzenlere "çeken akıntı"ya karşı dikkatli olunması uyarısı

MUSTAFA ÇAVUŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Karadeniz'de yüzenlerin boğulmalara yol açan ve "çeken akıntı" olarak da bilinen rip akıntısına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzun, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının artması ve deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde boğulma vakalarının da görülmeye başlandığını söyledi.

Vatandaşların güvenli yerlerden denize girmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, yüzme eğitimi alınmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Boğulma vakalarının ortalama üçte birinin ölümle sonuçlandığını anlatan Uzun, "Türkiye'de yılda 250 kişi boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Dünyada ise yılda 250 binden fazla kişi boğularak yaşamını yitiriyor." dedi.

Özellikle havanın rüzgarlı ve dalgalı olduğu günlerde denize girilmemesi uyarısında bulunan Uzun, şöyle devam etti:

"Yaz gelince yüzme bilen de az bilen de denize koşuyor. Karadeniz'de iç kesimlerdeki çevre illerden gelenler, rüzgarlı olsa bile, 'Gelmişken denize girelim' düşüncesiyle denize giriyor. Dalgalı havalarda denize girilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü dalgalar ile kıyıya yığılan su, yer çekimine bağlı olarak kıyının uygun yerinden açığa doğru yöneliyor, rip akıntısına sebep oluyor. Saniyede 1-2 metreyi geçtiği için iyi yüzücüler bile bu akıntıya karşı zorluk çekiyor. Bu nedenle çoğu panikten ve korkudan suda boğularak hayatını kaybediyor."

Anne ve babaların çocuklarını yalnız yüzmeye göndermemesi gerektiğini belirten Uzun, "Mutlaka cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girmeliler. Kıyıda tedbir alınmış, güvenli alanlar belirlenmiş yerlerde denize girilmeli. Böylece boğulma vakaları olsa bile ölüm vakaları aza iniyor." diye konuştu.

- "Suyun üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zaten bitecektir"

Uzun, çeken akıntıya karşı insanların panik yapmadan kıyıya paralel şekilde yüzmelerini önererek, "Kişi, rip akıntısına kapılmışsa yana doğru yüzmesini tavsiye ediyoruz. Zaten kısa bir süre sonra akıntı bitecek ve normale dönecektir. Yani kıyıya yığılan su, açığa doğru taşındıkça her şey normale dönecektir. Korku ve panik yapmayın, derine doğru çekmez. Rip akıntısının genişliği nadiren 10 metreyi geçer. Suyun üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zaten bitecektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kanallarda kesinlikle yüzmemesi gerektiğine işaret eden Uzun, "Sadece rip akıntısıyla ölümler olmuyor. Irmaklarda, kanallarda de boğulmalar oluyor. Kanallarda kesinlikle yüzülmemesi gerekli. Çünkü kanallarda güçlü akıntı söz konusu." dedi.

