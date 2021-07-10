YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Karadeniz'de yüzenlere "çeken akıntı"ya karşı dikkatli olunması uyarısı

Karadeniz'de yüzenlere "çeken akıntı"ya karşı dikkatli olunması uyarısı

10.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun: - "Saniyede 1-2 metreyi geçtiği için iyi yüzücüler bile bu akıntıya karşı zorluk çekiyor. Bu nedenle çoğu panikten ve korkudan suda boğularak hayatını kaybediyor" - "Kişi, rip akıntısına kapılmışsa yana doğru yüzmesini tavsiye ediyoruz. Zaten kısa bir süre sonra akıntı bitecek ve normale dönecektir. Yani kıyıya yığılan su açığa doğru taşındıkça her şey normale dönecektir"

MUSTAFA ÇAVUŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Karadeniz'de yüzenlerin boğulmalara yol açan ve "çeken akıntı" olarak da bilinen rip akıntısına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzun, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının artması ve deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde boğulma vakalarının da görülmeye başlandığını söyledi.

Vatandaşların güvenli yerlerden denize girmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, yüzme eğitimi alınmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Boğulma vakalarının ortalama üçte birinin ölümle sonuçlandığını anlatan Uzun, "Türkiye'de yılda 250 kişi boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Dünyada ise yılda 250 binden fazla kişi boğularak yaşamını yitiriyor." dedi.

Özellikle havanın rüzgarlı ve dalgalı olduğu günlerde denize girilmemesi uyarısında bulunan Uzun, şöyle devam etti:

"Yaz gelince yüzme bilen de az bilen de denize koşuyor. Karadeniz'de iç kesimlerdeki çevre illerden gelenler, rüzgarlı olsa bile, 'Gelmişken denize girelim' düşüncesiyle denize giriyor. Dalgalı havalarda denize girilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü dalgalar ile kıyıya yığılan su, yer çekimine bağlı olarak kıyının uygun yerinden açığa doğru yöneliyor, rip akıntısına sebep oluyor. Saniyede 1-2 metreyi geçtiği için iyi yüzücüler bile bu akıntıya karşı zorluk çekiyor. Bu nedenle çoğu panikten ve korkudan suda boğularak hayatını kaybediyor."

Anne ve babaların çocuklarını yalnız yüzmeye göndermemesi gerektiğini belirten Uzun, "Mutlaka cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girmeliler. Kıyıda tedbir alınmış, güvenli alanlar belirlenmiş yerlerde denize girilmeli. Böylece boğulma vakaları olsa bile ölüm vakaları aza iniyor." diye konuştu.

- "Suyun üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zaten bitecektir"

Uzun, çeken akıntıya karşı insanların panik yapmadan kıyıya paralel şekilde yüzmelerini önererek, "Kişi, rip akıntısına kapılmışsa yana doğru yüzmesini tavsiye ediyoruz. Zaten kısa bir süre sonra akıntı bitecek ve normale dönecektir. Yani kıyıya yığılan su, açığa doğru taşındıkça her şey normale dönecektir. Korku ve panik yapmayın, derine doğru çekmez. Rip akıntısının genişliği nadiren 10 metreyi geçer. Suyun üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zaten bitecektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kanallarda kesinlikle yüzmemesi gerektiğine işaret eden Uzun, "Sadece rip akıntısıyla ölümler olmuyor. Irmaklarda, kanallarda de boğulmalar oluyor. Kanallarda kesinlikle yüzülmemesi gerekli. Çünkü kanallarda güçlü akıntı söz konusu." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındıFETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındı

Samsun Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:06
Sabah
05:04
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:16
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Yüksel Eczanesi
Ilkadimcanik
Yeni Subaşı Eczanesi
Ilkadimcanik
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadimcanik
Marina Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.