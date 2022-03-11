YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Salıpazarı'nda 3, Ayvacık ve Tekkeköy'de 6'şar, 19 Mayıs'ta 2, Atakum ve Alaçam'da 12'şer, Yakakent'te 4, Ladik'te 13, Vezirköprü'de 10, İlkadım'da 11 olmak üzere 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirerek yol açma çalışmalarına devam ediyor. 161 operatör, 146 işçi olmak üzere 307 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 161 kamyon ve iş makinesiyle yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

- Sinop

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle merkezde 11, ilçelerden Erfelek'te 36, Ayancık'ta 58, Türkeli'de 33, Gerze'de 24, Dikmen'de 28, Durağan'da 1 olmak üzere 191 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Tokat

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 32, Erbaa'da 25 ve Zile'de 3 olmak üzere 60 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

- Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 41, ilçelerden Abana'da 9, Ağlı'da 12, Araç'ta 14, Cide ve Azdavay'da 36'şar, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Çatalzeytin'de 39, Devrekani'de 15, Doğanyurt'ta 23, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 72, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 6, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 4 olmak üzere 420 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Amasya

Amasya'da da kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacakDoğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacak
Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandıKonya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Samsun Sinop Tokat

Sinop Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Mart Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...

Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sadece kilo almıyorsunuz! Cinsel hayatınızı bitiriyorsunuz

Sadece kilo almıyorsunuz! Cinsel hayatınızı bitiriyorsunuz

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.