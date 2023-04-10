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Karadeniz'deki 6 ilde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü için Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt ve Ordu'da tören düzenlendi.

Giresun'da Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, daha güvenli ve daha huzurlu bir Giresun için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Güzelyazıcı, polisin başarısının, vatandaşların duyduğu güvenle doğru orantılı olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Polisin her zaman vatandaşımızın yanında bulunmuş olması, vatandaşlarımızın da polisimize çalışmalarında destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Suç ve suçlularla mücadele ederken bize bugüne kadar verdiğiniz desteğin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile emniyet personeli katıldı.

ARTVİN

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergen, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, törene katılan emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

Törene, emniyet personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

TRABZON

Meydan Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taner Bora ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Kumaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren tören sonrası Esentürk ve teşkilat mensupları, Sülüklü Mezarlığı'ndaki Şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Esentürk ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

RİZE

Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Üngör ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

BAYBURT

Saray Bahçesi'nde gerçekleşen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve polislerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

ORDU

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in yanı sıra bazı partilerin il başkanları ile polisler ve vatandaşlar katıldı.

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