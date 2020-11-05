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Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

ARTVİN HABERLERİ  | 05.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Artvin’de Avrupa Birliğince finanse edilen, “Doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleri ile daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yürütülen projenin tanıtım toplantısı üniversitenin konuk evindeki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

Artvin’de Avrupa Birliğince finanse edilen, “Doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleri ile daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yürütülen projenin tanıtım toplantısı üniversitenin konuk evindeki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Burada projeye dair açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu proje ile çöp ve erozyonun azaltılarak Karadeniz’in daha temiz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 20 Temmuza 2020’de başlayan projede Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Ermenistan’ın proje ortakları olduğunu söyledi. Projenin Türkiye ayağını kendilerinin yürüttüğünü kaydeden Tüfekçioğlu, “ ’Deniz için nehirleri koruyalım’ ana hedefine sahip projenin sonunda; çevrenin korunması ve Karadeniz’deki kirliliğin azaltılması planlanmaktadır. Sonuç alabilmek için Karadeniz’e dökülen dereler ve alt-havzalardaki çöp ve diğer kirletici unsurlara odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, çevrenin korunması adına ortak bir izleme programı oluşturularak ülkeler-arası koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle en iyi yönetim faaliyetlerinin gerçekleşeceği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağı düşünülmektedir” dedi.
Tüfekçioğlu, proje çerçevesinde uygulamaya dönük olarak Arhavi deresi havzasındaki yüzey, kanal ve oyuntu erozyonu ölçülüp, derelerden toplanan su örneklerinin kalite analizi yapılarak mevcut arazi kullanımının doğal kaynaklar üzerindeki etkisinin belirleneceğini kaydetti.
Tüfekçioğlu “Projenin en güçlü yönlerinden biri, farklı ülkelerden çok sayıda ortağın bir araya gelerek sahada uygulamaya dönük işbirliği içerisine girmiş olmalarıdır. Ayrıca, Doğu Karadeniz bölgesinde yürütülen en yüksek finansmana sahip projelerden biri olması bakımından da proje ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’ye ayrılan 207.866 Avro’luk bütçenin büyük bir kısmı çalışma alanı olarak seçilen Arhavi ve çevresine 2 yıl boyunca katkı sağlayacaktır. Böylelikle bölge insanının refah düzeyi de dolaylı olarak arttırılmış olacaktır” diye konuştu.
Toplantıda proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Duman, Araştırma Görevlisi Can Vatandaşlar ve Orman Yük. Müh. Cengizhan Yıldırım da hazır bulundu.

Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

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