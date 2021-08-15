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  4. Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

15.08.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

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