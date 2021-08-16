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  4. Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi

16.08.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

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