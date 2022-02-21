Karadeniz'in "denize nazır" kalesi koylarıyla turizmin hizmetinde

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'ndeki, sarp yamaçlı küçük bir yarımada üzerindeki tarihi kale, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

İl merkezine 34 kilometre mesafede yer alan tarihi kale, Araklı Belediyesince hazırlanan "Kaybolan Değerlerimiz ve Kalecik Kalesinin Sırrı" projesi kapsamında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle restore edilerek, turizme kazandırıldı.

Eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini kazanan ve adı da belediye meclis kararıyla "Arakale" olarak değiştirilen tarihi kale, hemen altında yer alan plajı ve muazzam koylarıyla yeni bir turizm destinasyonu haline getirildi.

Turizm amaçlı tarihi kalede yapılan restorasyonun yanı sıra yine aynı bölgede Araklı Belediyesi'nin girişimleriyle denize hakim noktada bir restoran ve kafeterya da hayata geçirildi.

- "Burayı turizm aksı olarak değerlendirdik"

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, Arakale'nin görülmeye değer, Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Belediye olarak tarihi geçmişi olan kaleyi turizme kazandırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Çebi, "Dolayısıyla biz burasını devlete ait olan araziyi, kaleyi de hayata geçirmek için Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, AK Parti'mizle ve özellikle de Süleyman Soylu Bakanımızın büyük desteğiyle turizme kazandırdık.Tesislerle, denize girme yerleriyle, gezinti yürüyüş yollarıyla, sandalların, yatların da çekilebilecek olduğu limanıyla güzel bir yer oldu." ifadesini kullandı.

Çebi, restorasyonun ardından ziyaretçi potansiyelinin arttığını aktararak, "Her mevsim Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden misafirleri ağırlıyoruz. Özellikle de Körfez ülkelerden misafirlerimiz oluyor. Hem Trabzon'a hem ekonomiye, hem de ilçemize katkımız oluyor." dedi.

Arakale'nin Araklı ilçesinin giriş kapısı olduğunu hatırlatan Çebi, "Burayı turizm aksı olarak değerlendirdik. Dolayısıyla dinlenme, oturma, gezme ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

- "Yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçi potansiyelimiz çok"

Araklı Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Reis de kalenin restore edilmesinin turizm potansiyelini artırdığını belirtti.

Kalenin doğal güzellikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Reis, "Bir tarafında deniz, bir tarafında doğa, yeşillik ve koylarımız var. Burayı çok güzel bir turizm merkezi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Reis, yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçi potansiyelinin çok olduğuna dikkati çekerek, "Bir takım film ve özel gün çekimlerinde de burayı görselleri güzel olduğu için tercih ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mutfağımız hem Türk mutfağı hem de yöresel lezzetlerden oluşuyor"

Denize hakim noktadaki restoranın işletme müdürü Burak Erdem de yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini ifade ederek, "Mutfağımız hem geleneksel Türk mutfağı hem de yöresel lezzetlerden oluşuyor. İkisinin de bulunmasından ötürü talebe arz oluşturuyoruz." dedi.

Misafirlere en iyi hizmeti verme noktasında çalıştıklarını aktaran Erdem, "Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai'nin yanı sıra ağırlıklı Kuveyt ve Ürdünlü misafirlerimiz oluyor. Bizim de görevimiz turistlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak." diye konuştu.

