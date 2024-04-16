Karadeniz'in en büyük müzesi Samsun turizmine ivme kazandırdı

Samsun'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 13 Mart'ta, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzesi olarak hizmete açılan müzede, Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser yer alıyor.

Amisos Antik Kenti buluntuları ve Amisos Mozaiği, bronz atlet heykeli, Helenistik döneme ait takı ve eserlerin yer aldığı müze, mamut fosilleri, 545 milyon yıllık deniz lalesi ile 100 milyon yıllık deniz kestanesi ve deniz salyangozu fosilleri gibi tabiat varlıklarıyla da ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

İlk bir ay ücretsiz gezilebilen müzeye yerli ve yabancı turistlerin bir çekim alanı oldu.

"SAMSUN'UN VE BÖLGENİN EN ÖNEMLİ MÜZESİ"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, Samsun'da turizm anlamında önemli bir imzanın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kente geldiğinde atıldığını söyledi.

Samsun Müzesi'nin açılmasıyla yurdun her yerinden müzeyi ziyarete gelenlerin olduğunu aktaran Doğan, "Bir günde şu ana kadar rekor 4 bin ziyaretçi. Elli bin kişi şu ana kadar ziyaret etti. Bundan sonra da ziyaretçi sayısı artarak devam edecektir." dedi.

Müzenin modern bir yapıda olduğunu dile getiren Doğan, "Samsun'un ve bölgenin en önemli müzesi. Samsunluları, civardaki illerde yaşayan hemşehrilerimizi Samsun Müzesi'ne bekliyoruz. Dört binlik günlük rekorlarımızı çok yakında üst üste kıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"DÜNYANIN BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR GELEBİLİYORSUNUZ"

Müzeyi ziyaret edenlerden Seyfettin Kabasakal, Sivas'tan bayram nedeniyle Samsun'a geldiğini, kentteki tarihi ve doğal güzellikleri keşfettiğini belirterek, "Buradaki eserleri inceliyorum. Gerçekten hepsi çok ama çok detaylı. Çok güzel yerleştirilmiş. Girişten itibaren bir kronolojik sıra var. Bu çok önemli, karışık değil. Resmen dünyanın başlangıcından bugüne kadar gelebiliyorsunuz, bu çok güzel." ifadelerini kullandı.

Ordu'dan geldiklerini ve çocuklarıyla müzeyi ziyaret ettiklerine belirten Ferdi Yiğit, "Bu bizim çocuklarla birlikte ilk müze ziyaretimiz. Onlar açısından güzel olacağını düşündüm. Hoşlarına da gitti. Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etmiştim. Burası daha yoğun geldi, güzel bir müze. Eserler açısından daha fazla eser var. Samsun Müzesi gördüğümüz müzeler arasından en geniş ve daha büyük bir müze." değerlendirmesinde bulundu.

İlk defa bir müzeyi ziyaret ettiğini söyleyen Zeynep Bahar Yiğit, Samsun Müzesi'ni çok beğendiğini vurguladı.

Bursa'dan iş ziyareti kapsamında geldiğini, müzenin geçen ay başında kapalı olduğundan gezemediğini ifade eden Sancar Acar, "Çeşit epey var. Daha önce pek yerde görmediğim Osmanlı Dönemi'ne ait olan gemileri, deniz araçlarını gördüm. Ferah ve açıklayıcı bir mekan olmuş. Hoşumuza gitti." dedi.





