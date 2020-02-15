Karadeniz'in kardan kapanan yollarını açıyorlar

Meteorolojik uyarıların çalışmaların etkinliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bizim için önceden uyarı olması çok önemli. Akaryakıt, zincir, lastik ve araç bakımlarını yaparak tüm yollara müdahale ediyoruz." ifadesini kullandı.

Coğrafyası nedeniyle yerleşim alanlarında dağınık bir yapıya sahip olan Giresun'da, rakımı 500 metre üzerinde olan köylerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaşıyor.

Arazilerde tecrübeli personelleriyle 24 saat çalışma gerçekleştirdiklerine işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"En son kar yağdığında 5 gün içerisinde yaklaşık 10 bin kilometre kar mücadelesi yaptık, 120 ton akaryakıt harcadık. Çok büyük yol ağımız var. Herkes kendi arazisine ev yapmak istiyor, dolayısıyla her köyde çok ciddi yol ağı oluşuyor. Biz bu şartlara alıştık. Bunların hepsine ulaşıyoruz. Herkes aynı anda sahaya çıkıyor, operatörler kısa süreli dinleniyor. Şartlar zor, bazı yerlerde yol görünmüyor ama operatörlerin tecrübeleriyle sağlıklı şekilde yollar açılıyor."

- Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmadan müdahale

Taşkın, kar kalınlığının artmadan yollara müdahale edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir greyderin açabileceği yükseklik 50 santimetre. Bu rakam aşıldığında her greyderin peşine kepçe götürmek zorunda kalabiliriz. Biz bunları zamanla tecrübe ettiğimiz için hemen müdahale ediyoruz." diye konuştu.

- "Vatandaşlar çığ uyarılarına uysun"

Kar yağışı sonrası bazı bölgelerde çığ riski oluştuğuna değinen Taşkın, bu gibi yerlerde uyarı levhalarının olduğunu belirterek, "Özellikle vatandaşların bunu dikkate almalarını istiyoruz. Bir süre önce kar yağdığında Erimez-Kulakkaya yayla yolunu trafiğe kapattık. Sebebi ise çığ tehlikesi. Küçük de bir çığ oldu, gerekli uyarıları yapıyoruz, vatandaşlar da uysun istiyoruz." dedi.