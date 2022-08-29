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Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor

29.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezonda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor - Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç: - "Bu yıl denizde palamut görülüyor, çinekop da var. Yani göç balıklarının tamamı denizde görülüyor"

İLYAS GÜN - Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonunda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor.

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeni sezon öncesinde ağ onarımlarını tamamlayan balıkçılar, mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Uzun süre denizde kalacak teknelerin boyama işlemleri biterken, motor bakım işlemleri de devam ediyor.

Balıkçıların, sezon öncesi son hazırlıkları dron ile havadan görüntülendi.

- "İstanbul Boğazı'ndan göç balıkları geçiş yaptı"

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, yeni sezon öncesinde hazırlıklarının büyük kısmının tamamlandığını söyledi.

Bu yıl Karadeniz'de balık olup olmaması konusunda sonar cihazları ile yaptıkları ön araştırmada bol balık tespit ettiklerine değinen Malkoç, "İstanbul Boğazı'ndan göç balıkları geçiş yaptı. Denizde bu sene hamsi de var. Bütün balıklar fazla, çünkü havalar karayel gitti. Yani denizde balıkların havyarı tuttu. Poyraz rüzgarları da esmedi. Poyraz rüzgarları estiğinde Karadeniz soğuk oluyor. Bu sene hiç esmedi, hep Karayel esti, ondan dolayı Karadeniz iyi gözüküyor, balık var." dedi.

Malkoç, sezonun bol geçmesini beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu yıl denizde palamut görülüyor, çinekop da var. Yani göç balıklarının tamamı denizde görülüyor. İstavrit de var. Bütün balıkların hepsi var, inşallah avcılık da iyi olur. Havaların böyle sıcak gitmesi iyi değil, soğuması lazım. Sıcak havada balıklar göçünü hızlı tamamlıyor. Ama bu sene Karadeniz'de avcılığa her şey uygun. Palamut olduğu yıllarda hamsi az olur diye bir algı var ama geçen yıl palamudun bol olduğu yılda bile 250 bin ton hamsi tutuldu. Bu yıl yine 250 bin ton civarında hamsi tutulacağını düşüyorum. Bu yıl palamut bol ama çok ince, büyümediler. Aslında palamudun besleneceği planktonlar var ama deniz suyu çok sıcak. Onun için balık göçünü çok hızlı tamamlıyor. Bir posta balık şu an İstanbul Boğazı'ndan içeri girdi. İkinci posta balığı da bekliyoruz, bir de Karadeniz'de kalan balıklar var. Bu ince balıktan da umutluyuz."

Palamut ağlarını gemilere yüklediklerini anlatan Malkoç, "Bazı tekneler orta suya, bazıları da trol avcılığına çıkacak. Yani sezon açılmasına kısa bir süre kala bütün teşkilatlarımız avcılık için hazır. Samsun'da 20 ayrı kooperatifimiz ve 2 bin 500 üyemiz mevcut. Türkiye'nin en güçlü balıkçı sektörü Samsun'da. Karadeniz'de en fazla balığın karaya çıktığı yer Samsun'dur." diye konuştu.

Malkoç, mazot fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sezon açılışında balıkçılar için de müjde bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm sektörler için müjdeler açıklıyor. Biz de balıkçılar olarak onun arkasındayız ve bizim için de müjde bekliyoruz. Balıkçı tekneleri için mazottan KDV'nin kaldırılmasını istiyoruz. Orta boy bir tekne 50 bin liralık yakıt alıyor. 100-200 bin liralık mazot alan var. Fiyatlar bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

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