Karadenizli balıkçıların hamsiden sonra umudu "çaça" balığında

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'de balıkçılar, hamsinin iklimsel nedenlerle erken gelip erken göç etmesinin ardından umudunu çaça balığına bağladı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, iklimsel sorunlar ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu sezon hamsi avının erken başlayıp erken bittiğini belirten Malkoç, "İklimler değişti, göç yolları değişti. İyi gidiyordu hamsi sezonu. Bir anda bizi terk etti. Bir parça İğneada tarafında var. Gerisi Gürcistan Abaza'da." ifadelerini kullandı.

Artık balıkçıların çaça avını beklediklerini dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Masraflar çok ağırlaştı. Umudumuz çaçaya kaldı. Eskiden denizde çok rahat dolaşırdık balık bulmak için. Şimdi balığı bulup da tutmamız lazım. Dünyanın her yerinde öyle. Umudumuz 15 Mart'tan sonra çaçada. Bu sene olması lazım, işaretler onu gösteriyor. İnşallah çaça olur, olmazsa işimiz bozuk. Bu bölgenin balıkçısı umudunu çaçaya bağladı. Bir aydan beri denize çıkmıyoruz. Çaça sezonunu bekliyoruz."

Yılda ortalama 40-50 bin ton çaça avladıklarına işaret eden Malkoç, geçen yıl ise çaça avının 25 bin tonlarda kaldığını aktardı.

Malkoç, balıkçılar için hamsiden sonra en ekonomik balığın çaça olduğunu vurgulayarak, "Sanayi balığı, tezgaha gelmiyor. Çiftliklerdeki balıklara yem oluyor. İhracata gidiyor. Türkiye için çok değerli, katma değerli bir ürün. Bu zamana kadar bizi boş bırakmadı." dedi.

Bugünlerde az da olsa denizde çaça görüldüğünü, bunun iyiye işaret olduğunu anlatan Malkoç, kar sularının denize karışmaya devam ettiğini, bu durumun deniz suyu sıcaklığını da etkilediğini sözlerine ekledi.

