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Karagümrük, derbide Kasımpaşa'yı devirdi

21.11.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 13. haftada İstanbul derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. 4 gollü maçta kazanan Karagümrük oldu. Karagümrük'te üç isim Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Karagümrük, derbide Kasımpaşa'yı devirdi

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin takımı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada kendi kalesine Brecka, 20'de Karamoh ile 27'de penaltıdan Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 32'de Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Karagümrük'te Hedenstad ve Biglia 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 9 puanda kalırken, bu sezonki 8. yenilgisini aldı. Karagümrük ise 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan Karagümrük'te Zukanovic de Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇIN SONLARINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son dakikalarında protokol tribününde gerginlik yaşandı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bazı taraftar arasında bir süre gerginlik oldu. Sözlü tartışma sonrasında, tribündeki taraftarlar sportif direktör Serkan Reçber'e tepki gösterdi. Kasımpaşalı taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Kasımpaşa eski teknik direktörü Şota Arveladze de takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Kasımpaşa
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