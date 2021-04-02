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Karagümrük'te Alpaslan Erdem ameliyat edilecek

02.04.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, futbolcu Alparslan Erdem'in ameliyat edileceğini açıkladı.

Karagümrük'te Alpaslan Erdem ameliyat edilecek

Fatih Karagümrük Kulübü, Alparslan Erdem'in Antalya kampında sakatlandığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Alparslan Erdem, Antalya kampında dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacaktır. Kulübümüz tüm süreci yakından takip etmektedir. Futbolcumuza en iyi koşulları temin edecek, tüm gereklilikleri yerine getireceğiz. Alparslan'ın sağlığına bir an önce dönmesini temenni ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fatih Karagümrük
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