Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi şok! İki yıldız isim cezalı...

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 34. dakikasında Ümraniyespor’un penaltı kazandığı pozisyonda topa elle müdahale eden Otabek Shukurov, cezalı duruma düştü.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan kaleci Batuhan Şen’in yerine oyuna dahil olan kaleci Emiliano Viviano da uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

Özbek orta saha ile İtalyan kaleci, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

