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Karagümrük'ten hakem tepkisi!

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 03.10.2020 21:47 | Son Güncelleme

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Karagümrük'ten hakem tepkisi!

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Canel, "İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda Fenerbahçe karşısında çok iyiydik. Penaltıyı gol yapsak başka şeyler de konuşuyor olabilirdik. Hakem oyunun bütün gri pozisyonlarında tüm takdir hakları Fenerbahçe'den yana kullanıldı. Caner'in orada bir forma değişimi pozisyonu vardı ama ne hikmetse 5 dakika uzatma oldu" dedi.

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