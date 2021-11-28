Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle! Karagümrük TS maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması ilgiyle takip ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.

İstanbul ekibinde toplam 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları olan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bu maçta sahaya çıkamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek kritik müsabaka 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



