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Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle! Karagümrük TS maçı kaç kaç?

28.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Süper Lig'in 14. haftasında bugün Fatih Karagümrük Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Peki Karagümrük Trabzonspor maçı kaç kaç? İşte Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izleme yöntemi...

Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle! Karagümrük TS maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması ilgiyle takip ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.

İstanbul ekibinde toplam 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları olan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bu maçta sahaya çıkamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek kritik müsabaka 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.


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Fatih Karagümrük Trabzonspor
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