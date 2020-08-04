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Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK’ya sevk edildi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK’ya sevk edildi

TFF 1.Lig Play-Off finalinde Ankara’da oynanan mücadele sonunda Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK’ya sevk edildi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre iki ekip de ’talimatlara aykırı hareketler’ nedenyile sevk edildiği belirtildi. Konu hakkında TFF’den şu açıklama yapıldı:

"1- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5 ve 9/2. maddeleri ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü’nün 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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