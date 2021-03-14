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Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

14.03.2021 02:23 | Son Güncelleme:
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Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın, Taylandlı sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o kareler...

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın, Taylandlı sevgilisi ortaya çıktı.

'BİRBİRLERİNE DELİ GİBİ AŞIKTILAR'

Onur Akay, bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi: Magazin Masası'nda yayınladığım röportajda, Karahan Çantay’ın çevresindeki insanlardan gelen bazı iddialar da vardı ve yazmıştım. O iddialar ne olursa olsun Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisine de deli gibi aşık olduğunu biliyordum.

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Çok üzgün olan Taylandlı sevgilisine ulaştım ve ‘Ölene kadar Karahan Çantay’ı seveceğim.’ mesajını gönderdi.

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Öte yandan; Karahan Çantay’ın cenazesi bugün Türkiye'ye getirildi. Çantay’ın cenazesi İstanbul’a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay’ın cenazesinin, Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildiKarahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi


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