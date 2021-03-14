Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın, Taylandlı sevgilisi ortaya çıktı.

'BİRBİRLERİNE DELİ GİBİ AŞIKTILAR'

Onur Akay, bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi: Magazin Masası'nda yayınladığım röportajda, Karahan Çantay’ın çevresindeki insanlardan gelen bazı iddialar da vardı ve yazmıştım. O iddialar ne olursa olsun Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisine de deli gibi aşık olduğunu biliyordum.

Çok üzgün olan Taylandlı sevgilisine ulaştım ve ‘Ölene kadar Karahan Çantay’ı seveceğim.’ mesajını gönderdi.

Öte yandan; Karahan Çantay’ın cenazesi bugün Türkiye'ye getirildi. Çantay’ın cenazesi İstanbul’a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay’ın cenazesinin, Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.



