Karahan Çantay Tayland'a kimsesiz halde vefat etti! Sibel Can ile yaşadığı o olaydan sonra ülkeyi terk etmişti

İkili bir dizide rol arkadaşı olmuş, Dedikodu klibinde rol almış ve adeta ayrılmaz olmuşlardı. Karahan Çantay o dönem Türkiye'nin en merak edilen, en seksi erkeğiydi.

Diziler, klipler, reklam anlaşmaları peş peşe gelirken, bir anda Türkiye'nin en gözde erkeği haline geldi. Kadınlar tarafından paylaşılamayan Karahan Çantay'ın adı özellikle Sibel Can'la anılıyordu.

1973 doğumlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümü mezunu Karahan Çantay, 1995 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken katıldığı ve birinci olduğu Best Model yarışmasıyla şöhrete adım attı.

‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay vefat etti. Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Çantay, trafik kazasında vefat etti. Çantay’ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için bekliyor. Çantay 90’lı yılların en ünlü erkek modeliydi. Ölümünden uzun süre önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.

LONDRA'DA OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

O dönem Hakan Ural'la evli olan Sibel Can'ın, Karahan Çantay'la Londra'da bir otelden çıkarken birlikte görüntülendiği iddiaları tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sibel Can'ın evli olması olayı büyük bir skandala çevirmişti.

KASET İDDİASI!

Üstelik bu skandal bununla da kalmadı. O dönem ünlü ilişkinin yasak ilişkisine ait bir kaset olduğu iddiası ve sonrasında yaşananlar yıllarca konuşuldu.

KARAGÜMRÜK ÇETESİYLE İŞ BİRLİĞİ

Yine eski bir manken olan Cem Kuzu, elindeki kasetle ünlü şarkıcıya şantaj yapmış ve epey bir para almıştı. Bir diğer eski ve ünlü manken Yaşar Alptekin'in konuşmasıyla bu şantaj olayı gün yüzüne çıkmış, Sibel Can'ın bu olayın yayılmasını önlemek için Karagümrük çetesiyle anlaşması olayı adli bir boyuta da taşımıştı.

Sibel Can ve Hakan Ural tüm bu olaylardan sonra olanları kesin bir şekilde reddetse de, azmettiricilik suçundan yargılanmıştı.

sibel Can-Hakan Ural çifti o dönem iddiaları reddetseler de evlilikleri zarar görmüş ve iki yılın ardından ayrılık kararı aldılar.

Bu gelişmelerin ve olaya Karagümrük çetesinin girmesinin ardından Karahan Çantay, Amerika'ya göç etmiş, New York'ta taksicilik yaparak yaşamını sürdürmeye başlamıştı.



