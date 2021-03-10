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Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti (Türkiye'nin ilk erkek güzeli)

10.03.2021 07:29 | Son Güncelleme:
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Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti (Türkiye'nin ilk erkek güzeli)

Eski model ve oyuncu Karahan Çantay'ın Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

Haber, NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

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Karahan Çantay'ın Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası! Karahan Çantay kimdir?Karahan Çantay'ın Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası! Karahan Çantay kimdir?

48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.

1973 doğumlu Karahan Çantay, 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Çantay, o yıllarda rol aldığı dizi ve kliplerle tanınmıştı.

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