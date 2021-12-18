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Karakaya Baraj Gölü'ndeki balıklar 3 ülkeye ihraç ediliyor

18.12.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karakaya Baraj Gölü'ndeki balıklar 3 ülkeye ihraç ediliyor

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nden yakalanan balıklar Irak, Suriye ve İran'a gönderiliyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentte tarım ve hayvancılığın yanında balıkçılığın da yapıldığını söyledi.

Kafes balıkçılığının dışında Karakaya Baraj Gölü'nde belirlenen sahalarda kooperatifler aracılığıyla balık avcılığının da yapıldığını belirten Macit, "Yıllık 300 ton civarında balık avlanıyor. Balıkçılarımız kooperatifleşerek bu işi yapıyor. Biz de müdürlük olarak av yasağı döneminde denetimler yapıyoruz. " diye konuştu.

Farklı türden balıkların baraj gölünde bulunduğunu aktaran Macit, "Sazan ve turna gibi balık çeşitlerini avcılar yakalıyor. Bu balıkların kilogramı yaklaşık 10 liraya Malatya ve il dışına pazarlanıyor. Balıkçıların Fırat turnasında günde 1 adet tutma hakkı var ve bu balığın 70 santimetreden büyük olması gerekiyor. Sazan ise 40 santimetreden büyük olmalı." diye konuştu.

Arguvan İçmece Mahallesi 7. Bölge Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Eliaçık, baraj gölünde su seviyesinin düşmesinden dolayı balık avından beklediklerini elde edemediklerini söyledi.

Yakaladıkları balık miktarının günlük değiştiğini anlatan Eliaçık, "Yakaladığımız balıklar doğu illeri ile Suriye, Irak ve İran'a gidiyor." dedi.

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