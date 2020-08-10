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Karakol Komutanı Başçavuş Kaya’nın naaşı memleketine uğurlandı

HATAY HABERLERİ  | 10.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, törenle memleketine uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Dörtyol Garnizon Komutanlığı’na getirilerek tören düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından Kaya’nın öz geçmişi okundu, ilçe müftülüğünde görevli vaiz tarafından yaptırılan dua sonrası Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi.Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın ailesi ve yakınları, başta olmak üzere Payas Kaymakamı ve Dörtyol Kaymakam vekili Polat Kara, garnizonda görevli silah arkadaşları ve mahalle muhtarları katıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, törenle memleketine uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Dörtyol Garnizon Komutanlığı’na getirilerek tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından Kaya’nın öz geçmişi okundu, ilçe müftülüğünde görevli vaiz tarafından yaptırılan dua sonrası Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın ailesi ve yakınları, başta olmak üzere Payas Kaymakamı ve Dörtyol Kaymakam vekili Polat Kara, garnizonda görevli silah arkadaşları ve mahalle muhtarları katıldı.

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