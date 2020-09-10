Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Büyük Ördek Kırsal Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışmasıyla yollar yenileniyor.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. Büyük Ördek Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların özellikle kışın yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, "Kırsalımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz. Gerek köy için yollarda stabilize malzeme serimi, gerek nüfusu fazla olan yerlerde kilitli parke çalışması gerekse çok amaçlı salon kazandırma çalışmalarımız sürüyor. Biz kırsalın da merkez gibi kalkınmasını ve vatandaşların sıkıntısız bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Bunun için de her kırsal mahallemize ve mezraya ulaşıp hizmet götürüyoruz. Kırsaldaki vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı ve kırsal hizmetler ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışmalarını kış ayları gelene kadar yoğun bir şekilde sürdürecek.



