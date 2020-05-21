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Karaköprü’de bayram öncesi denetim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sık kullandığı marketlerde denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekipleri iş yerindeki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve ürünlerin fiyat kontrolünü yaptı.

Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sık kullandığı marketlerde denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekipleri iş yerindeki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve ürünlerin fiyat kontrolünü yaptı. Maskesiz müşteri alınmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve gerekli hijyen kurallarına dikkat edilmesi hususunda gerekli uyarılarda bulunurken çalışanların maske ve eldiven kullanmaları uyarıları yapıldı. Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söylediler.

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