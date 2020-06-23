YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de halı dokuma merkezleri açılıyor

Karaköprü’de halı dokuma merkezleri açılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Karaköprü kırsalında yaşayan kadınların çalışıp üretim yapması için halı dokuma merkezleri açılacak.Karaköprü Belediye’sinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘maharetli hanım eller’ projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret ve Hamurkesen kırsal mahallelerinde halı dokuma merkezi yaptı.

Karaköprü’de halı dokuma merkezleri açılıyor

Karaköprü kırsalında yaşayan kadınların çalışıp üretim yapması için halı dokuma merkezleri açılacak.
Karaköprü Belediye’sinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘maharetli hanım eller’ projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret ve Hamurkesen kırsal mahallelerinde halı dokuma merkezi yaptı. İnşaat çalışması tamamlanan halı dokuma merkezlerinin açılışı yapılacak.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığımız ‘maharetli hanım eller’ projesiyle birlikte Akziyaret ve Hamurkesen kırsal mahallelerimizde birer tane halı dokuma merkezi inşa ettik. Bu projeyle birlikte kırsalda yaşayan kadınlar halı dokuyarak üretim gerçekleştirecek ve kazanç elde edecek. Burada hem kadın elinden el emeği göz nuru halılar üretilip satılacak hem de kadınlar maharetli elleriyle gerçekleştirdikleri emeğin karşılığını alarak aile bütçesine katkı sunacak. Biz sadece rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında da çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza nasıl da fazla faydalı oluruz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu proje de kırsaldaki kadın vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ve faaliyete geçireceğimiz bir projedir. Bu güzel projede emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresine kırsal mahallelerimizdeki kadınlar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Halı dokuma merkezinin kırsal mahallelere kazandırılmasından memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Baydilli’ye teşekkür etti.

Karaköprü’de halı dokuma merkezleri açılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:12
Sabah
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Çadırcı Eczanesi
Merkez
Direkli Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Miray Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sınav öncesi öğrencilere moral

Sınav öncesi öğrencilere moral

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ağılcık Köyü Sakinleri Camiileri İçin Yardım Bekliyor

Ağılcık Köyü Sakinleri Camiileri İçin Yardım Bekliyor

Hangi otobüs hangi semte gidiyor?

Hangi otobüs hangi semte gidiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.