Karaköprü’de karla mücadele

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkili olan kar yağışına anında müdahale eden Karaköprü Belediyesi, bir taraftan iş makineleri ile yollarda kar temizleme çalışmaları yürütürken diğer taraftan da buzlanmalara karş ise tuzlama ile solüsyon çalışması yürüttü.

Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Karaköprü’de Seyrantepe Mahallesinde yollarda biriken karlara Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle Seyrantepe Mahallesinde yollarda biriken karları Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri kar küreme aracı ve traktörlerle temizleyerek vatandaşların yollarda araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmesini sağladı. Çalışmaları inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çalışmalarla ilgili bilgi alırken, vatandaşların yollarda mağdur olmaması için ekiplerin sürekli hazırlıklı olması talimatını verdi. Baydilli, "Kar yağışı tabi ki manzara olarak çok güzel ancak bunun sıkıntılarını da biliyoruz ve vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için kar biriken yollara sabahın erken saatleri itibariyle müdahale ettik. Yükseltisi fazla olduğu için Seyrantepe mahallemizde kar yağışı yeri daha fazla tutmuş, biz de ekiplerimizi buraya yönlendirdik ve tüm yolların temizlenmesini istedik. Bu soğukta özveriyle çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



