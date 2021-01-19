YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de karla mücadele

Karaköprü’de karla mücadele

19.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karaköprü’de karla mücadele

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkili olan kar yağışına anında müdahale eden Karaköprü Belediyesi, bir taraftan iş makineleri ile yollarda kar temizleme çalışmaları yürütürken diğer taraftan da buzlanmalara karş ise tuzlama ile solüsyon çalışması yürüttü.Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Karaköprü’de Seyrantepe Mahallesinde yollarda biriken karlara Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkili olan kar yağışına anında müdahale eden Karaköprü Belediyesi, bir taraftan iş makineleri ile yollarda kar temizleme çalışmaları yürütürken diğer taraftan da buzlanmalara karş ise tuzlama ile solüsyon çalışması yürüttü.
Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Karaköprü’de Seyrantepe Mahallesinde yollarda biriken karlara Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle Seyrantepe Mahallesinde yollarda biriken karları Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri kar küreme aracı ve traktörlerle temizleyerek vatandaşların yollarda araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmesini sağladı. Çalışmaları inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çalışmalarla ilgili bilgi alırken, vatandaşların yollarda mağdur olmaması için ekiplerin sürekli hazırlıklı olması talimatını verdi. Baydilli, "Kar yağışı tabi ki manzara olarak çok güzel ancak bunun sıkıntılarını da biliyoruz ve vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için kar biriken yollara sabahın erken saatleri itibariyle müdahale ettik. Yükseltisi fazla olduğu için Seyrantepe mahallemizde kar yağışı yeri daha fazla tutmuş, biz de ekiplerimizi buraya yönlendirdik ve tüm yolların temizlenmesini istedik. Bu soğukta özveriyle çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karaköprü’de karla mücadele

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Akelçi Eczanesi
Haliliye
Dicle Eczanesi
Haliliye
Topçu Meydanı Eczanesi
Haliliye
Yunus Eczanesi
Eyyubiye
Nehir Eczanesi
Birecik
Miray Eczanesi
Halfeti
Ebrar Eczanesi
Harran
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

Vatandaşlara derman oluyor

Vatandaşlara derman oluyor

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.