Karaköprü’de parke döşeme çalışmaları

Karaköprü’de ihtiyaç dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Karaköprü’de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Narlıkuyu Mahallesi’nde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarken, açılan yolların alt yapı çalışmaları sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yolla ilgili sorun bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, “Karaköprü her yıl önemli bir büyüme oranı gösteriyor. İlçedeki yolların da bu büyümeye orantılı olarak çoğalması, ihtiyaçları karşılaması gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz bölgede ihtiyaç dahilinde yeni yol açıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte program dahilinde kilitli parke taşı döşemesi yapıyor” ifadeleri kullandı.



