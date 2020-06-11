YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de parke döşeme çalışmaları

Karaköprü’de parke döşeme çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Karaköprü’de ihtiyaç dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.Karaköprü’de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Narlıkuyu Mahallesi’nde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarken, açılan yolların alt yapı çalışmaları sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yolla ilgili sorun bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, “Karaköprü her yıl önemli bir büyüme oranı gösteriyor.

Karaköprü’de parke döşeme çalışmaları

Karaköprü’de ihtiyaç dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Karaköprü’de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Narlıkuyu Mahallesi’nde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarken, açılan yolların alt yapı çalışmaları sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yolla ilgili sorun bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, “Karaköprü her yıl önemli bir büyüme oranı gösteriyor. İlçedeki yolların da bu büyümeye orantılı olarak çoğalması, ihtiyaçları karşılaması gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz bölgede ihtiyaç dahilinde yeni yol açıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte program dahilinde kilitli parke taşı döşemesi yapıyor” ifadeleri kullandı.

Karaköprü’de parke döşeme çalışmaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Elçi Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Haşimiye Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Merkez Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tarihi Siverek sokakları restore edilecek

Tarihi Siverek sokakları restore edilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şanlıurfadan Fas'a ticaret köprüsü

Şanlıurfadan Fas'a ticaret köprüsü

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.