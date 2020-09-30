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Karaköyspor futbol okulundaki minik futbolculara hijyen eğitimi verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 30.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bilecik 2.

Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Karaköyspor’un futbol okulundaki minik futbolculara hijyen eğitimi verildi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy’de Karaköyspor tarafından köyde bulunan küçük çocuklara futbolu sevdirmek ve Karaköysporun futbolcu açığını kapatmak için köy muhtarlığının ve köylülerin desteği ile kurulan futbol okulunda 20 minik futbol öğreniyor. Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen futbol okulu yeniden başlarken, minik futbolculara ilk olarak Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünce hijyen eğitimi verildi.

"Futbol okulumuzu çocuklarımıza futbolu sevdirmek için açtık"
Karaköyspor Başkanı İsmail Sert, minik futbolculara geleceklerin teminatı olarak nitelendirerek, "Karaköyspor Futbol Okulumuz adı altında yardımlaşma, paylaşma, sosyalleşme kazanımlarını sağlamak adına çocuklarımıza futbolu sevdirmek için açtık. İlk antrenman öncesi Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünce saha içi hijyeni el hijyeni ayak hijyeni ateş kontrolleri maske mesafe kural anlatımları bilgileri verildi" dedi.
Başkan Sert, futbol okulunda eğitim veren Pazaryeri Devlet Hastanesi ekiplerine ve eğitim sonrası futbol okulundaki öğrencilere ikramda bulunan Muzaffer Akgün’e ve köy halkına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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