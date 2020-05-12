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Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

KARAMAN HABERLERİ  | 12.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin hemşirelere dağıtılmak üzere bez çantalar içerisinde çeşitli hediyeler hazırladığı belirtilerek, "Hazırlanan hediyelik çantalar İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman Devlet Hastanesi, Belediye Polikliniği, Diyaliz Merkezi ile sağlık ocakları başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına tek tek görevliler tarafından dağıtıldı" denildi.İçerisinde lokum, kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Karaman Belediyesine teşekkür etti.

Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin hemşirelere dağıtılmak üzere bez çantalar içerisinde çeşitli hediyeler hazırladığı belirtilerek, "Hazırlanan hediyelik çantalar İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman Devlet Hastanesi, Belediye Polikliniği, Diyaliz Merkezi ile sağlık ocakları başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına tek tek görevliler tarafından dağıtıldı" denildi.
İçerisinde lokum, kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Karaman Belediyesine teşekkür etti.

Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

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Bilge Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Gölyerı Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi 13/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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