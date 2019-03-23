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Karaman'da açık eskrim turnuvası başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen U10-U12-U14 Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvası Yunus Emre Spor Salonu'nda açılış töreni ile başladı.

Karaman'da açık eskrim turnuvası başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan U10, U12, U14 Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvası; kılıç, epe ve flöre branşlarında gerçekleşti. Turnuvada 13 ilden yaklaşık 550 sporcu madalya için ter dökecek.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 23-24 Mart tarihleri arasında ilimizde ilk defa düzenlenen U10-U12-U14 Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün burada sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. 2 gün boyunca devam edecek bu önemli şampiyonada illerini temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sakatlıksız, kazasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Böylesine güzel bir şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Küçükali, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan, Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından müsabakalar başlarken, turnuva 24 Mart Pazar günü U10 kızlar kılıç, U12 erkek kılıç, U14 kızlar kılıç, V1-V2-V3 erkek-kadın flöre ve V1-V2-V3 erkek-kadın kılıç branşlarında yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. (DHA)

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karaman Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvası Yunus Emre Spor Salonu Türkiye Eskrim Federasyonu

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