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Karaman’da Karadrina kurdu alarmı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçinin korkulu rüyası haline gelen Karadrina kurduna karşı tüm üreticilerin ilaçlı mücadele yapması gerektiğini söyledi.

Karaman’da Karadrina kurdu alarmı

Ekinler için zararlı bir tür olan Karadrina kurduna karşı tüm üreticilerin mücadele vermesi gerektiğini belirten Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, “Tarım alanlarında görülen Karadrina kurdu, özellikle Çukurova bölgesinde pamuk tarlalarında görülüyordu. Karaman, Konya ve Aksaray’da tarım alanlarında ciddi hasar verecek şekilde bu yıl çoğalmıştır. Bizlerin yaptığı araştırmalarda, kurt, üç evre halinde sürekli olarak çıkmaktadır" dedi.

BİNLERCESİ VAR

"Çiftçilerimiz tarafından ilaçlamanın düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor" diyen Bayram şöyle konuştu:

"Bir tarlada ilaçlı mücadele yapılıyor da diğerinde yapılmıyorsa bu ilaçlamanın hiçbir faydası olmuyor. Şu anda bile birçok çiftçi tarlalarında bu kurda karşı dördüncü ilaçlamayı yapmaya başladı. Kurt sadece bir mahsule değil başta pancar olmak üzere mısır ve ayçiçeğine de ciddi oranda hasar veriyor. Dün bir çiftçimizin tarlasında çektiği görüntüde sayılmayacak kadar binlerce kurt görünüyor. Bölgemizdeki ekili araziler üzerinden bir hesaplama yaptığımızda ilaçlamaya 7,5 milyon lira para gidiyor. Zaten zor durumda olan çiftçilerimiz bu durum karşısında tamamen çıkmaza girmiştir. Bu yıl ülkemizde yanaşan ekonomik gelişmelerden dolayı çiftçilerimiz zor bir sezona girdi. Zor üretim sezonunda mazotunu alırken, enerji bedelini öderken üreticiler zor süreçlerden geçiyor. Bu süreçte birde doğal afetler, kuraklıklar yaşanıyor. Aksaray gibi bu yıl Karaman’da ciddi bir dolu felaketi yaşanmadı. Ancak bu Karadrina kurdu doğal afet kapsamına alınmalıdır. Yağışların düzensiz olmasından dolayı meyvecilikte de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için üreticilerimiz her zaman olduğu gibi devletimizden destek bekliyor. Bunlar kredi borçlarının faizsiz ertelenmesidir."

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
karadrina kurdu Karaman

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