Karaman Ziraat Odası don riskine karşı üreticileri uyardı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, don riskine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Üreticileri uyaran Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram, “Meyvecilik açısından en kritik günlerdeyiz. Bölgemizde geceleri hava sıcaklığı 4-5 derece tahmin edilmesine rağmen yer yer açık arazide 0 derecenin altına düşebilmektedir. Odamız ziraat mühendisleri bahçelerde yaptıkları kontrollerde, geçtiğimiz Pazar, Pazartesi ve Salı günü bazı bölgelerimizde don olayı görüldüğünü tespit etmiştir. Meteoroloji Müdürlüğü ve Erken Uyarı Sistemlerinde yaptığımız sıkı takiplere rağmen yaşanan don olayıyla ilgili yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde, arazilerin toprak yapısından kaynaklandığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde meteorolojide don olayı beklenmemesine rağmen, bu gibi öngörülmeyen don olaylarının tekrar yaşanmaması için üreticilerimizin özellikle 17-25 Nisan tarihleri arasında açık ve rüzgarsız gecelerde tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

