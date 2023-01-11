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Karaman'da 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

11.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Karaman'da 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, yaralanan Ayşegül Gün'ün Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, dün, Ayşegül Gün ile B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. B.D, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü bıçaklayarak kaçmıştı. Enes Gün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Karaman kavga bıçak zanlı

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