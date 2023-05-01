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Karaman’da 12 milyon elma ağacı aynı anda çiçek açtı

01.05.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman’da 12 milyon elma ağacının aynı anda çiçek açması bahçeleri beyaza bürüdü.

Karaman 12 milyon elma ağacı ile Türkiye’nin elma deposu şehirlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de Türkiye’de ikinci sırada yer alan Karaman, 6 bin dekarlık alanıyla Avrupa’nın en büyük tek parçalık elma bahçesiyle de dikkat çekiyor. Karaman genelinde ise yaklaşık 209 bin dekarlık alanda elma üretimi gerçekleştiriliyor. İstihdama da büyük katkı sağlayan elma hasat mevsiminde 13 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor.

“KARAMAN, ELMADA LİDER OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

Çiçek açan elma bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman’da bu yıl güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi. Mehmet Bayram, elma ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte bahçelerin beyaza büründüğünü belirterek, “Karaman son yıllarda elmacılıkta üretim olarak ikinci sırada, ağaç sayısı bakımından da birinci sıradadır. Bu da bizleri haliyle mutlu ediyor. Türkiye’de elmada lider olma yolunda hızla ilerliyoruz. Elmanın her farlı döneminde güzel şeyler yaşıyoruz. Şehrimizde üretilen elmalar Türkiye’de sofraları süslüyor" diye konuştu.

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