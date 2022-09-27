Karaman'da 2 kişi silahla yaralandı

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahla ateş açtı.

Kurşunlar o sırada iş yeri önünde bulunan A.A.E. ile F.Ç'ye isabet etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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