Karaman'da 3 ton bisküvi kullanılarak buğday başağı motifi yapıldı

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 kişilik ekiple Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Taha Akgül Spor Salonundaki zemine 3 ton olmak üzere 300 bin pötibör bisküvi kullanılarak buğday başağı motifi yapıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, programda, Karaman'ın, birçok tarım ürününde olduğu gibi buğday üretimi konusunda çok elverişli, bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Kentin sanayisi, gıda sektöründe başta bakliyat ve bisküvi olmak üzere birçok alanda ön plana çıktığını aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bisküvi üretiminin yaklaşık yüzde 70-80'i Karaman'da gerçekleşmektedir. Buğdayın bisküviye ulaşan serüvenini konu alan bu rekor denemesiyle ilimizin bu potansiyeli, gücü, kıymeti herkes tarafından bilinecek ve kadim şehrimiz Karaman her yönüyle geniş kitlelere tanıtılacaktır. Bu çalışma ve daha önceki birçok güzel, önemli çalışmayla ilimizin tanıtımı konusunda gayretli çalışmalarından etkinliklerinden, emeklerinden dolayı Karaman Tanıtım ve Turizm Derneğine kıymetli başkanımızın şahsında tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum."

TESCİL BELGESİ VERİLDİ

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru da etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaşarak, "Canhasan 3 Höyüğü kazılarında 10 bin yaşında tarihlendirilmiş buğday taneleri bulundu. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Tohumdan yola çıkarak buğdayın hikayesini oluşturduk. Yaptığımız çalışmayla 300 bin bisküvi kullanarak dünyanın en büyük mozaik bisküvisini oluşturduk. Çalışmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından mozaik bisküvisi Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından tescillendi, tescil belgesi Duru'ya takdim edildi.

Törene çok sayıda davetli katıldı.

