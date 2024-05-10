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Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

AA AA
10.05.2024 15:31
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Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak tarihi Aktekke Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okundu, dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yunus Emre Camii ve Türbesi'nde devam eden programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Düzenlenen etkinliklere, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Dil Bayram dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, resim sergisi açılışları ve Türk Yıldızları'nın gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Yunus Emre karamanoğlu mehmet bey

Karaman Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:36
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:51
Yatsı
21:19
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