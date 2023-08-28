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Karaman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölü

28.08.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da akrabalar arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölü

Olay, önceki gün saat 22.45 sıralarında merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra aileler arasında yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin Aydın (64), vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı. İhbar üzerine köye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selahattin Aydın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, kavgaya karışan aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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