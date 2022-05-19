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Karaman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

19.05.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karaman'da trafiğe kapalı yolda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bayram A. (42) yönetimindeki 42 LD 655 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi yakınında yapımı devam eden trafiğe kapalı çevre yolunda devrildi. Araçta sıkışan sürücü Bayram A. ile Önder A. ve Taşkın Ç. için itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Kaza yerine sevk edilen Karaman Belediyesi İtfaiye ekiplerince, yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Önder A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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