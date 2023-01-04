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Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

04.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi ören yerleri ile arkeolojik sit alanlarının bulunduğu yerlerde izinsiz kazı yapan ve örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince belirlenen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 638 sikke, 102 obje, 33 dedektör, 6 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Karaman tarihi eser operasyon

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